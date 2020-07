Coronavirus-Neuinfektionen in jedem Bundesland

Neuerkrankungen wurden laut Stand Mittwoch 9.30 Uhr aus jedem Bundesland gemeldet. 32 Fälle wurden im 24-Stunden-Vergleich in Oberösterreich registriert, in Wien gab es insgesamt 29 Neuinfizierte. Zehn neue Coronavirus-Fälle gab es in der Steiermark, sieben in Salzburg, sechs in Niederösterreich, fünf in Tirol und je einen Fall im Burgenland, Vorarlberg und Kärnten.