Mit Messer Bewaffneter jagt Lenker um Auto herum

Mit einem Küchenmesser hat ein 54-Jähriger in der Nacht auf Dienstag einen Autofahrer in Wien-Donaustadt bedroht und angekündigt, er wolle „Leute abstechen“. Der Lenker konnte flüchten. Die WEGA setzte den Mann schließlich mit einem Taser außer Gefecht und nahm ihn in seiner Wohnung fest.