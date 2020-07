Eine Gemeinde mit vielerlei tierischen Bewohnern

Die seltene Zwergohreule

Neben Insekten gibt es noch einen Exoten, der Keutschach als seine Heimat auserkoren hat. Die Zwergohreule gilt neben dem Sperlingskauz als unsere zweitkleinste Eulenart. In Österreich sind lediglich zwischen 40 und 60 Zwergohreulenpaare bekannt. Daher kann sich die Gemeinde glücklich schätzen, einige dieser Vögel zu beherbergen. „Wir müssen unser Möglichstes tun, um den Vogelbestand zu schützen. Daher haben wir seit 2007 in der Gemeinde 32 Nistkästen für die Eulen aufgestellt“, sagt Dovjak. Einer davon befindet sich in der Nähe des Sportplatzes. Dort war unlängst ein balzendes Männchen zu hören. Mit etwas Glück kann man beim Wandern die Eulen sehen.