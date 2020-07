Wirecard-Skandal: Weiterer Verdächtiger verhaftet

Wirecard hatte nach mehrfachen Verzögerungen des Geschäftsberichts für das vergangene Jahr Mitte Juni einräumen müssen, dass rund 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten auf den Philippinen mit großer Wahrscheinlichkeit nie existiert haben. Das Geld war offiziell für das sogenannte Drittpartnergeschäft in Asien vorgesehen, über das Wirecard nach eigener Darstellung Geschäfte in Ländern ohne eigene Lizenz abwickelte. Inzwischen hat Wirecard Insolvenz angemeldet, Milliarden an Börsenwert wurden vernichtet. Der frühere Vorstandschef Markus Braun wurde wenige Tage nach seinem Rücktritt am 19. Juni verhaftet, kam dann aber gegen Kaution wieder auf freien Fuß.