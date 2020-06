Ex-Wirecard-Chef Braun wieder auf freiem Fuß

Der im Milliardenskandal beim deutschen DAX-Konzern Wirecard unter Verdacht stehende frühere Vorstandschef Markus Braun hat die fünf Millionen Euro Kaution für seine Freilassung aus der Untersuchungshaft bezahlt. Wie ein Sprecher des Münchner Amtsgerichts am Mittwoch sagte, sei das Geld noch am Dienstagnachmittag hinterlegt, der Österreicher anschließend auf freien Fuß gesetzt worden. Eine weitere, ebenfalls österreichische Hauptfigur der Affäre, der ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, wird indes in Südostasien vermutet, wie am Mittwoch zu erfahren war. Laut „Handelsblatt“ wird Marsalek in Deutschland per Haftbefehl gesucht, eine Bestätigung dafür gab es bislang aber nicht.