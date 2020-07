Buntes Ferienprogramm für Groß und Klein

Kostenlose Lernhilfe in Deutsch, Mathematik und Englisch sowie Freizeitbetreuung bieten die Kinderfreunde Burgenland an. Die eigens initiierte „Kids Academy“ findet erstmals statt und richtet sich an Kinder zwischen sechs und 12 Jahren, die aufgrund des Home-Schooling zusätzliche Betreuung benötigen. Anmeldungen sind direkt bei den Kinderfreunden möglich.