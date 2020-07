In-App-Käufe: Elfjährige verprasst über 5000 Euro

Der Vater räumt ein, das Kleingedruckte nicht gelesen zu haben, als er seiner Tochter erlaubte, zunächst 4,99 Pfund für die App auszugeben. Wie es in einem für Kinder gedachten Spiel jedoch möglich sein kann, innerhalb weniger Wochen Tausende Pfund auszugeben, kann er nicht nachvollziehen. „Wie kann es diesen Unternehmen erlaubt sein, Minderjährige in diese Spiele zu locken? Menschen in die Falle zu locken, die verletzlich sind?“, fragt Cumming.