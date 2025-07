Ganzes Geschäft erfunden: Radler in Falle gelockt

Ärger über falsches Geschäft

Das falsche Sport-Geschäft mit Salzburger Adresse hat in den vergangenen Wochen die Menschen verärgert. Dutzende Geschädigte haben auf www.webersalzburg.at, so nennen die Betrüger den Online-Shop, bestellt. Die Ware haben sie entweder gar nicht oder nur in minderer Qualität bekommen.