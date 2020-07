Albon: „Ich hätte das Rennen gewinnen können“

Albon, der das Rennen ohne Punkte beendete, zeigte wenig Verständnis für Hamiltons Aktion: „Ich muss mich vorsichtig ausdrücken, das ganze ist noch nicht lange her: Ich denke, wir hätten das Rennen gewinnen können. Mercedes hatte ein gutes Tempo, aber unser Team leistete eine großartige strategische Arbeit. Als ich mich in die Boxengasse begab, wusste ich nicht genau, was wir tun werden, aber die Burschen wussten es. Ich rechnete damit, dass ich nach dem Neustart in den ersten fünf Runden die Gelegenheit zum Überholen bekommen werde und das Auto ging auch sehr gut, zu dieser Zeit.“