Zu Fuß zum Gipfel, mit Gleitschirm ins Tal!

Unser Ziel ist der Hohe Stand, der 2086 Meter hohe Kreuzeck-Gipfel, der hoch über der Radlberger Alm und Kleblach-Lind thront. „Es ist einfach wunderschön“, schwärmt der ehemalige X-Terra-Athlet, Crocodile Trophy-Starter und Sieger zahlreicher Nonstop-Radrennen wie dem „Furnace Creek 508“ in Kalifornien oder dem „Rocky Mountain 1200“ in Kanada beim Blick in den Sonnenaufgang. „Ich liebe einfach das Wandern frühmorgens. Die Luft ist butterweich.“ In den vergangenen Jahren hat Othmar, dessen Frau Karin den Skinfit-Store in Villach betreibt seine Leidenschaft für „Hike and Fly“ wiederentdeckt.