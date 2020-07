Hannes Reichelt: Das Geheimnis der ewigen Jugend

Mit Mitte 30 wollte Hannes Reichelt in die Ski-Pension gehen. Das war der Plan. Am Sonntag feiert er den 40. Geburtstag - und hat vom Weltcup noch (lange?) nicht genug. „Dass ich noch fahre, überrascht mich selbst ein wenig“, gesteht Reichelt. „Aber so lange ich fit bin, Spaß habe und mit den Jungen mithalten kann ...“