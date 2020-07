Wien plant einheitliches Modell für Kurzparkzonen

Ein neues Landesgesetz soll die vielen unterschiedlichen Bezirksregelungen in Wien vereinheitlichen. Die Stadtregierung möchte dazu ein neues Zonen- und Tarifmodell ausarbeiten, wie Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und Gemeinderat Gerhard Spitzer (SPÖ) am Freitag bekannt gaben. Das Abstellen von Fahrzeugen dürfte demnach in inneren Bezirken teurer werden als in äußeren. Zusätzlich soll der öffentliche Verkehr über die Stadtgrenzen hinaus ausgebaut werden.