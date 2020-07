Hamilton auch im schwarzen Silberpfeil bärenstark

Moderate Temperaturen spielten dem Team von Toto Wolff ebenso in die Hände wie das zweiaxiale Lenksystem, das in Spielberg erstmals im Mercedes zum Renneinsatz kommen soll. Mit dem Dual-Axis-Steering (DAS) kann der Pilot durch Schieben und Ziehen des Lenkrades die Spur der Vorderräder während der Fahrt verstellen, was vor allem in der Aufwärmrunde oder hinter dem Safety Car Vorteile bringt. „Es war fraglos ein guter Tag, wir hatten keinerlei Probleme“, gab sich Teamchef Wolff im ORF zufrieden. Der Österreicher warnte wie immer aber auch gleich. „Wir wissen jetzt zumindest, dass wir nicht komplett daneben liegen. Abgerechnet wird aber erst am Sonntag.“ Man müsse abwarten, was die anderen Teams noch in der Hinterhand hätten, so Wolff.