Auch rote Schwergewichte vor den Ibiza-U-Ausschuss

Die ÖVP brachte am Donnerstag offiziell ihr Ladungsverlangen für den Ausschuss ein. Auf der Liste befinden sich unter anderem mutmaßliche Beteiligte an der Erstellung des Ibiza-Videos. So will die ÖVP unter anderem Julian H. in den Untersuchungsausschuss laden. Das könnte schwierig sein, wird der Anwalt und mutmaßliche Drahtzieher bei der Erstellung des Ibiza-Videos doch noch per internationalem Haftbefehl gesucht. Allerdings soll auch dessen Anwalt Johannes Eisenberg aussagen, der dies von sich aus - wie auch die Übermittlung des Videomaterials an den Ausschuss - angeboten hatte.