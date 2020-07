„Hoffen, dass Hofer ein besseres Gedächtnis hat“

Hafenecker schoss sich auf Markus Braun ein, der ebenfalls am Donnerstag aussagen sollte. Der Schwager und Geschäftspartner von Peter Sidlo soll in ein Firmen- und Vereinsgeflecht involviert sein, in dem Parteispenden am Rechnungshof vorbeigeschoben wurden. Hafenecker sieht in FPÖ-Mann Braun, den er „persönlich nicht kennt“, einen „Verbinder zur ÖVP“.