33 neue Ärztezentren bis 2025 für Wien auf Schiene

Der Umsetzung steht nichts mehr im Wege. „Ich bin sehr froh darüber, dass es diesen breiten Schulterschluss in unserer Stadt gibt und wir jetzt gemeinsam das Tempo erhöhen“, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). So läuft der Fahrplan: Die Ärztekammer schreibt jetzt sämtliche Mediziner in Wien an, ob sie Interesse an einer großen Gemeinschaftspraxis haben.