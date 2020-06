„Rassistische Grenzpolitik“: Rackete kritisiert EU

Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete hat Behörden der EU in der Migrationspolitik Rassismus vorgeworfen. Zum Jahrestag ihrer unerlaubten Einfahrt mit Migranten in einen italienischen Hafen sagte sie: „Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht nur zum Retten auf See sein mussten, sondern auch als Zeichen des Widerstands gegen den strukturellen Rassismus der europäischen Behörden.“ Dieser sei in der EU ebenso ein Problem wie in den USA.