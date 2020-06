Corona-Infektionen nehmen ab 3000 Metern Höhe ab

Das neuartige Coronavirus dürfte in hohen Lagen nicht so gefährlich sein, wie in tieferen: Diese überraschende Erkenntnis lässt sich aus den Infektionszahlen in Peru schließen. Wie ein Infektiologe des lateinamerikanischen Lands berichtete, sei es auffällig, dass es in Gebieten ab 3000 Metern Höhe viel weniger Infektionen gebe, als in Gegenden, die darunter liegen. Im Regenwald dagegen gibt es mehr Infektionen.