Kärntner Drohnenforscher machen erste Experimente

Die Flüge fanden am 5G-Testgelände von Magenta in Feichtendorf in der Gemeinde Lendorf bei Spittal statt. Die wissenschaftlichen Ergebnisse wurden danach bei der ACM-Konferenz MobiSys vorgestellt. Projektleiter Christian Raffelsberger von den Lakeside Labs: „Will man mit Drohnen via Mobilfunk kommunizieren, ist das eine neue Herausforderungen für Netzwerke.“ Sie sind ja ursprünglich für den Datenaustausch von Geräten am Boden optimiert.