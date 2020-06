„Denkmalschutz!“ Admira-Kapitän kritisiert Austria

Zwei Spieler verletzt

Toth fiel vor allem auch aufgrund seiner harten Gangart auf. Austria-Torschütze Dominik Fitz erlitt nach einem Foul des Admiraners offenbar eine Wadenblessur. Auch Benedikt Pichler musste nach einer Attacke des Mittelfeldmanns verletzt vom Feld. „Natürlich will ich keinen verletzen. Ich will schon in jeder Aktion den Ball erwischen“, rechtfertigt sich Toth.