Peinlich! Ried patzt, aber Austria Klagenfurt auch

In Wels leitete ein Schnitzer von Kennedy Boateng die zweite Rieder Niederlage in Folge ein: Florian Aigner fing den missglückten Rückpass ab und assistierte dem in der Mitte kommenden Ibrahima Drame. Der musste nach einem klaren Foul in der 32. Minute zwar mit Rot vom Platz, Ried konnte der Begegnung trotz Torchancen aber keine Wende geben. Nach rund einer Stunde verlor dann auch Ried einen Mann, Marco Grüll sah nach hohem Bein gegen Goalie Thomas Turner Gelb-Rot (65.).