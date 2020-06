„Der See und die Berge vermitteln Urlaubsfeeling“

„An den ersten zwei Tagen standen Medizin-Checks an“, sagt der Offensivmann. „Natürlich wurde ich auch auf Corona untersucht.“ Seit Mittwoch steht Herburger, der in den vergangenen vier Saisonen bei Red Bull Salzburg unter Vertrag war, bei Lugano im Training. „Es war ein sehr herzlicher Empfang in einer höchstprofessionellen Umgebung“, verrät Raphael, der schon von 2013 bis 2016 in der Schweizer NLA beim EHC Biel engagiert war. „Lugano hat ein spannendes Team mit viel Potenzial.“