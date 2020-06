Maddie könnte an Sex-Ring verkauft worden sein

Michael T. soll nun selbst Vater eines Kindes sein und wieder in Österreich leben. Er hofft, dass die Angehörigen Maddies bald Gewissheit haben: „Ich hoffe wirklich, dass dieser Fall für die Familie endlich abgeschlossen wird und Christian für das, was er getan hat, schuldig gesprochen wird. Er muss vor der Polizei ein Geständnis ablegen“, appelliert er an den Verdächtigen. B. verbüßt derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe.