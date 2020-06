Fall Maddie: Mordermittlungen gegen Deutschen (43)

Die damals dreijährige Maddie McCann war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Nach Angaben des BKA lebte der Deutsche zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz - dem Ort, an dem Maddie McCann verschwand. Das Video oben zeigt die britische Polizei, die im Jahr 2014 ein Buschland in der Gegend absperrt.