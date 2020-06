„Sun“: Epsteins rechte Hand in Paris aufgestöbert

Eine Quelle berichtete der Zeitung, dass man sie dort aber möglicherweise nicht lange finden werde. „Ghislaine zieht jeden Monat um, um private Ermittler von ihrer Fährte abzulenken, und wohnt in den Wohnungen vertrauenswürdiger Kollegen und Kontakte.“ In die USA wird Maxwell so schnell nicht wieder einreisen. „Sie will so lange wie möglich in Frankreich bleiben, um die Auslieferungsgesetze zu nutzen“, wird die Quelle zitiert.