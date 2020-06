Ist Corona Ihre größte Sorge, Herr Erzbischof?

Sie waren Elektriker und sind dann als UNO-Soldat nach Zypern gegangen. Wie wird so jemand Bischof?

Ich war arbeitslos, mit der Firma lief es nicht so gut, Elektriker war nicht meins. Dann bin ich nach Zypern gegangen, weil man dort viel Geld verdienen konnte. Das war der Grund. Und dort hatte ich Zeit. Viel Zeit zum Nachdenken. Und auf dieser Beobachtungsstation, in der Pufferzone zwischen türkischen und griechischen Kanonen, habe ich nachts die Bibel gelesen. Ich würde das jedem empfehlen, die Heilige Schrift, das Wort Gottes zu lesen. Und bin hängengeblieben an der Stelle: „Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid.“ Mir war, als ob Gott vorübergegangen ist. So etwas habe ich nie mehr in meinem Leben in dieser Intensität erlebt.