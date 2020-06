Unbewaffneter Polizist in Neuseeland erschossen

In Neuseeland hat die Erschießung eines unbewaffneten Polizisten das ganze Land erschüttert. Zwei Beamte waren am Freitag in Massey, einem Vorort der Stadt Auckland, auf einen Unfallwagen zugegangen als ein Mann mit einem Gewehr plötzlich das Feuer eröffnete und die zwei Beamten dabei traf. Ein Polizist starb, ein zweiter wurde schwer am Bein verletzt. Außerdem erlitt ein Passant schwere Verletzungen.