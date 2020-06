Bierleins Alkofahrt: „Jedem kann Fehler passieren“

„Es tut mir aufrichtig leid“

Die Ex-Bundeskanzlerin war in der Nacht auf Donnerstag von der Polizei aufgehalten worden, nachdem sie in einer privaten Runde im „Schwarzen Kameel“ in Wien den Abend genoss. Ein Alkotest ergab knapp 0,9 Promille. Damit war der Führerschein weg. Gegenüber der „Krone“ bedauerte Bierlein den Vorfall: „Mein Verhalten entspricht weder meinen eigenen hohen Ansprüchen noch meiner Vorbildfunktion. Es tut mir aufrichtig leid.“