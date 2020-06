Grüne Transparenz-Pläne: Ganz oder gar nicht

„Wir brauchen die Opposition“

Einen Entwurf zur Korruptionsbekämpfung will Zadic über den Sommer in Begutachtung schicken. Mit der ÖVP sind die weiteren Vorhaben laut Kogler „im Wesentlichen akkordiert“, auch wenn noch Details zu klären seien. Entscheidend finden Kogler und Maurer die Zustimmung der Opposition im Parlament, weil viele Verfassungsgesetze betroffen sind. „Wir können uns was wünschen als Regierungsfraktionen, aber wir brauchen die Opposition“, betonte Maurer. Reden werde man mit allen, der „relevante Partner“ werde aber wohl die SPÖ sein.