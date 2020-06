Herzinfarkt: Patient wurde über Balkon geborgen

Ein 64 Jahre alter Mann aus Ruden hat am Mittwochabend in seiner Wohnung einen Herzstillstand erlitten. Ein Notarzt hat ihn reanimiert; der Abtransport über die Stiege im Wohnhaus war aber nicht möglich. Die Feuerwehren Ruden und Griffen rückten deswegen mit einer Leiter an. Der Mann wurde über den Balkon geboren und danach mit dem Rettungshubscharuer „C11“ ins Klinikum geflogen.