„Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich explodiert“

Konzentration auf Wien-Wahl

Abseits der jüngsten Entwicklungen in der Ibiza-Affäre konzentriert sich Strache aber lieber auf die bevorstehende Wien-Wahl, bei der er mit seinem „Team HC Strache“ reüssieren will. Punkten will er dabei etwa mit Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung und den seiner Meinung nach zu schwachen Hilfen für die Betroffenen. „Weg von den Placebos“, meinte der frühere Vizekanzler in Richtung der türkis-grünen Bundesregierung.