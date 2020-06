Maturaprüfung in Italien läuft im „Corona-Modus“

Prüfungen nach „schwierigem Notstand“

„Die Maturaprüfung 2020 erfolgt nach einem schwierigen Notstand. Diese Maturaprüfung ist für euch eine Brücke in die Zukunft. Italien braucht Menschen, die ihren Leidenschaften folgen. Ich hoffe, dass sich all eure Träume erfüllen“, schrieb Bildungsministerin Lucia Azzolina den Maturanten auf Facebook. In einer Videobotschaft richtete sie aus: „Ich gebe zu, dass ich sehr aufgeregt bin, weil die Schulen in wenigen Stunden wieder geöffnet werden. Viel Glück an alle Buben und Mädchen!“