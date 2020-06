Schießstätte mit Kletter- und Fitnessmöglichkeiten

Drei Ebenen

Die Anlage gliedert sich in insgesamt drei Ebenen: Im Untergeschoß finden die Schützen zwei Schießtunnel mit einer Länge von 100 und 150 Metern. Gleich ein paar Meter weiter sind ein Schießkino aus elektronischen Leinwänden sowie ein Luftdruckpistolen-Schießstand geplant. Zudem beinhaltet das Haus acht Bogenschießstände. „So ein tolles Schützencenter, wie es in diesem Ausmaß geplant ist, gibt es in Österreich selten“, meint Zerza.