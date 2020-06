Diebischer Postler verkaufte Beute im Internet

Postsendungen nicht zugestellt

Des Weiteren konnten in seinem privaten Pkw und in seiner Wohnung mindestens 114 RSa, RSb und eingeschriebene Briefe, welche er nicht an die Empfänger zustellte, vorgefunden und sichergestellt werden. Es wurden auch Unmengen an Postsendungen in seiner Wohnung aufgefunden.