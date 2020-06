Lamb Of God: Brachialer Sturm auf den Genre-Thron

Wie sehr das Drumming von Cruz den Sound verändert hat, hört man vor allem am Closer „On The Hook“, der sich mit seinen Blastbeat-Stakkati fast schon in den Black Metal traut, ohne sich freilich wirklich an dem Genre zu bedienen. Am Schwächsten klingen Lamb Of God skurrilerweise immer dann, wenn man am Wenigsten damit rechnen würde. Die erste Single „Checkmate“ stieß nicht wirklich auf Anklang und ließ anfangs die Befürchtung aufkommen, man würde die Wackelqualität der „Sturm und Drang“-Phase weiterführen, aber auch die Songs mit den Gastbeiträgen nehmen nicht sonderlich an Fahrt auf. Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta wirkt in „Poison Dream“ fehlbesetzt und der wieder von einer Corona-Influenza genesene Testament-Sänger Chuck Billy nimmt den Track „Routes“ zu sehr für sich ein und lässt das Bandfundament nicht genug Platz zur Ausfaltung.