Austria: Premiere gegen den Angstgegner?

Gegen welche zwei Vereine machte die Austria in dieser Saison bisher keinen Punkt? Gegen den LASK - okay. Und gegen - die WSG Tirol! Richtig gelesen: Gegen die Tiroler setzte es zum Saisonauftakt in Innsbruck eine blamable 1:3- Niederlage, in Wien folgte dann ein nicht weniger blamables 2:3. Und zwischen diesen beiden Partien gab es noch die besonders peinliche Klatsche in der zweiten Cup-runde - 2:5 in Wattens! „Das waren schmerzhafte Nackenschläge“, gibt Trainer Christian Ilzer zu.