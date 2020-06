Koralm: Nur noch 20 Meter bis zum Durchschlag

Mit dem Durchschlag in beiden Röhren rücken sich Kärnten und die Steiermark bedeutend näher: Mit der geplanten Verkehrsfreigabe im Dezember 2025 geht es in nur 45 Minuten mit dem Zug von Klagenfurt nach Graz und im Eiltempo weiter nach Wien. Eine bequeme und schnelle Alternative zum ohnedies trudelnden Flugverkehr – vorausgesetzt, die ÖBB bringen das Onbord-Wifi auf Empfang. „Aktuell sind 100 Prozent der Koralmbahn in Bau beziehungsweise in Teilen fertig gestellt“, heißt es zum aktuellen Stand. Die Gesamtinbetriebnahme ist für Dezember 2025 avisiert.