Deutschklassen: Schon nach 1 Jahr erste Erfolge

Liegen die Testergebnisse dazwischen, kann der Schüler also trotz Fortschritten noch nicht ganz dem Unterricht folgen, wechselt er als außerordentlicher Schüler in die Regelklasse und erhält noch sechs Stunden pro Woche parallel zum Unterricht Förderung in einem Deutschförderkurs. In diese Gruppe fielen mit knapp der Hälfte die meisten der Kinder. Rund vier Prozent der Schüler, die 2018/19 in der Deutschklasse starteten, besuchten im laufenden Schuljahr keine Schule in Österreich mehr.