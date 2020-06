Umgangssprache bei 52,5% der Schüler nicht Deutsch

„Krone“:Frau Ministerin, Sie haben ganz neue Zahlen für Wien vorliegen. Wie schauen die denn genau aus?

Susanne Raab: Mir ist wichtig, dass wir faktenbasierte Politik machen. Integration wird dort schwierig, wo Parallelgesellschaften entstehen und eine Interaktion mit der österreichischen Gesellschaft nicht stattfindet. Das wird dort ein Thema, wo wir einen hohen Anteil an Zuwanderern haben. In Wien haben wir jetzt neue Zahlen vorliegen. 52,5 Prozent der Schüler in Wien haben eine nicht-deutsche Umgangssprache. Also mehr als die Hälfte spricht zu Hause nicht Deutsch. In Favoriten beträgt der Anteil über 70 Prozent! An Neuen Mittelschulen in Margareten haben mehr als 90 Prozent der Kinder eine nicht-deutsche Umgangssprache.