Freispruch für Mutter, die ihr Baby aussetzte

„Ich war voller Panik“

„Es ging alles relativ schnell“, meinte die Angeklagte. Nach der Geburt habe sie den Säugling in „voller Panik“ in Decken gewickelt, geschaut, ob es ihm gut gehe, sei dann in das Nachbarhaus des Wohnparks in Lichtenberg gelaufen und habe das Neugeborene vor einer Tür abgelegt. Sie habe eine Wohnung gewählt, aus der Geräusche gekommen seien. „Ich klopfte leise“, um auf das Kind vor der Tür aufmerksam zu machen, wartete, bis die Tür geöffnet wurde und sei dann weggegangen, schilderte sie, was sie nach der Geburt „im Schock“ getan habe.