Mieterin fand neugeborenes Baby auf Fußmatte

„Ich wollte aufs WC gehen, da hab ich ein Wimmern gehört. Mein Mann hat noch gemeint, es ist eine Katze, die sich ins Stiegenhaus verirrt hat. Ich hab mir den Schlafrock angezogen und die Tür aufgemacht. Im selben Moment ist das Licht im Stiegenhaus angegangen, weil ein Nachbar von oben, der es auch gehört hat, runtergekommen ist. Das Baby ist auf unserer Fußmatte gelegen, auf einem alten Polster aus dem Keller. Es war in ein Handtuch und in eine Art Jogginghose eingewickelt“, erzählt Martina D. (60) über den nächtlichen Fund. Sie brachte den neugeborenen Buben in die Wohnung, ihr Mann Johann D. (64) verständigte Polizei und Rettung. Das Ehepaar packte das Baby in eine frische Decke und wärmte es. „Die Nabelschnur war noch dran, sicher 15 Zentimeter lang. Es war sicher noch nicht lange auf der Welt und noch mit Käseschmiere bedeckt“, sagt Martina D.. Später stellte sich heraus, dass der namenlose Bub 2,97 Kilogramm schwer und 49 Zentimeter lang ist.