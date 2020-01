Findelkind Jonathan ist jetzt bei Pflegeeltern

14 Tage nach seiner Auffindung auf einer Türmatte in Lichtenberg in Oberösterreich wurde Findelkind Jonathan am Mittwoch Pflegeeltern übergeben, sie kümmern sich im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe des Landes um den Kleinen. Inzwischen haben sich bei der zuständigen BH Urfahr acht Paare gemeldet, die ihn adoptieren möchten.