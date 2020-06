„Neuen Beruf zu erlernen, das geht nicht nebenbei“

IT-Know-how gefragt

„Derzeit kann man einen neuen Beruf nur lernen, wenn man arbeitslos ist und schwer vermittelbar“, sagt Jungwirth, „aber es braucht einen präventiven Ansatz, wenn es um Erwachsenenbildung geht.“ „Die Angst vor dem Wandel am Arbeitsmarkt“ könnte man so nehmen, ist er überzeugt. Was den Arbeitgebern von heute bei Mitarbeitern wichtig ist? IT-Kenntnisse, das Handling von Daten, einfaches Programmier-Know-how. „Programmieren ist so etwas wie eine neue Fremdsprache“, so Jungwirth.