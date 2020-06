Krimineller fälschte Rezepte

Man könnte das Leben des Angeklagten eine „klassische Häfenkarriere“ nennen: Insgesamt elfmal wurde der heute 51-Jährige bereits verurteilt, viele Jahre seines Lebens hat er hinter Gittern verbracht. „2007 wurde ich in Stein drogenabhängig“, so der Beschuldigte bei seinem jüngsten Prozess in Eisenstadt. Dort musste er sich verantworten, weil er fast ein Jahr lang Rezepte gefälscht haben soll, um sich in einer Apotheke im Nordburgenland das Drogenersatzmedikament Methadon zu besorgen. Um Geld zu sparen, befreite sich der Kriminelle auch gleich selbst von der Rezeptgebühr.