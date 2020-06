Zehntausende Schildkröten per Drohne entdeckt

Bisher waren Wissenschafter davon ausgegangen, dass nur rund 36.000 der Schildkröten pro Saison zum Nisten dorthin kommen. „In früheren Methoden wurden die Tiere immer von einem kleinen Boot aus gezählt, was lediglich zu Schätzungen und einer verringerten Genauigkeit führte“, erklärte Andrew Dunstan vom Department of Environment and Science.