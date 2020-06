Die Jungen Südsteirer: Neuer Stil und neue CD

Auch von einem Virus lassen sich die Jungen Südsteirer nicht unterkriegen und haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ihr großes „Südsteirerfest“ war in den vergangenen Jahren immer ein Höhepunkt für die Fans der Volks- und Schlagermusik - und diese müssen auf das Spektakel auch heuer nicht verzichten. Das „Heimspiel“ der fünf sympathischen Burschen findet am 27. Juni in Leibnitz statt. Auch die beliebten Edlseer und Lauser sorgen garantiert für ein Hit-Feuerwerk, als Moderator ist Bernd Pratter im Einsatz. Beginn des Spektakels ist um 19 Uhr - die Fans können via Facebook und Youtube live dabei sein.