Das sind die besten Trinkflaschen für den Sommer

Trinken ist nicht nur im Sommer wichtig. Allerdings verlieren wir an heißen Tagen überdurchschnittlich viel Flüssigkeit. Wer den Flüssigkeitshaushalt im Körper nicht ausgleicht, riskiert Schwindelattacken, Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen. Daher sollte man stets genug trinken, am besten Wasser oder ungesüßte Tees, idealerweise in kleinen Mengen über den ganzen Tag aufgeteilt.