„Ich sehe hier die Hoffnung stehen“

Plötzlich wurde es still auf einem Platz mit Tausenden Menschen. Mitten in der Innenstadt hörte man Vögel zwitschern. Ein Mann atmete tief ein und wieder aus. Seine Faust gen Himmel gestreckt, ein Knie am Boden. Gemeinsam mit Tausenden Menschen war er zum Landhausplatz in Innsbruck gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt – und für ein Miteinander.