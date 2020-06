Kraftwerk Schwarze Sulm: Gegner geben nicht auf

Mit einer Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof wollen Umweltverbände das geplante Wasserkraftwerk an der Schwarzen Sulm (Bezirk Deutschlandsberg) doch noch verhindern. Der Bauherr Peter Masser bleibt im Gespräch mit der „Krone“ aber gelassen: Er stellt sogar einen Baustart noch in diesem Jahr in Aussicht.