Schwarze Sulm: Der Konflikt spitzt sich zu

Dies bestätigt auch Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation „Virus“, der nicht mit grundsätzlicher Kritik spart: „Ich habe noch kein Projekt erlebt, bei dem so viel getrickst worden ist“, so sein Vorwurf – gefolgt von einer Breitseite gegen das Land: „Die Betreiber genießen eine Unterstützung, die in hohem Maße überprüfungswürdig ist.“